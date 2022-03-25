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Тбілісі, вам не соромно? У МЗС емоційно звернулися до сусідів через відмову від санкцій проти росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України нагадало Грузії про події 2008 року на тлі їх відмови вводити санкції за російську агресію проти нашої країни, пише УНН.

Тбілісі, вам не соромно? У МЗС емоційно звернулися до сусідів через відмову від санкцій проти росії

Цитата

"Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін похвалив Грузію за те, що вона не підтримала санкції Заходу щодо Росії, і обіцяє послугу за послугу. Тбілісі - після всього того, що з вами зробила Росія з 2008 року, вам не соромно?" - написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

Раніше

Наприкінці лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що влада країни не підтримає економічні та фінансові санкції, які вводять щодо Росії на тлі її вторгнення в Україну.

За його словами, санкції нібито "зашкодять національним інтересам" Грузії.

На тлі позиції Тбілісі, Україна відкликала з Грузії свого посла.

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