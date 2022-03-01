Украина отзывает на консультации послов из Грузии и Кыргызстана

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“Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения относительно тех государств, которые изменили своему слову и международному праву. Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации. За оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла из Грузии. За преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь. За безнравственную позицию по санкциям", - заявил Зеленский.

Дополнения

Ранее премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за прагматичных соображений.