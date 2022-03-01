Україна відкликає на консультації послів з Грузії та Киргизстану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Україна відкликає послів з Грузії та Киргизстану. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, пише УНН.
Цитата
“Наші дипломати просто зараз реалізовують справедливі та абсолютно необхідні рішення щодо тих держав, які зрадили своєму слову та міжнародному праву. Негайно відкликаємо посла з Киргизстану на консультації. За виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії. За перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти. За неморальну позицію щодо санкцій”, - заявив Зеленський.
Доповнення
Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не вводитиме санкції проти Росії через прагматичні міркування.