Тбилиси, вам не стыдно? В МИД эмоционально обратились к соседям из-за отказа от санкций против рф
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины напомнило Грузии о событиях 2008 года на фоне их отказа вводить санкции за российскую агрессию против нашей страны, пишет УНН.
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"Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин похвалил Грузию за то, что она не поддержала санкции Запада в отношении России, и обещает услугу за услугу. Тбилиси - после всего того, что с вами сделала Россия с 2008 года, вам не стыдно?" - написал в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.
Ранее
В конце февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что власти страны не поддержат экономические и финансовые санкции, которые вводят в отношении России на фоне ее вторжения в Украину.
По его словам, санкции якобы "повредят национальным интересам" Грузии.
На фоне позиции Тбилиси, Украина отозвала из Грузии своего посла.