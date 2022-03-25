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Тбилиси, вам не стыдно? В МИД эмоционально обратились к соседям из-за отказа от санкций против рф

Киев • УНН

 • 111313 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины напомнило Грузии о событиях 2008 года на фоне их отказа вводить санкции за российскую агрессию против нашей страны, пишет УНН.

Тбилиси, вам не стыдно? В МИД эмоционально обратились к соседям из-за отказа от санкций против рф

Цитата

"Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин похвалил Грузию за то, что она не поддержала санкции Запада в отношении России, и обещает услугу за услугу. Тбилиси - после всего того, что с вами сделала Россия с 2008 года, вам не стыдно?" - написал в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее

В конце февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что власти страны не поддержат экономические и финансовые санкции, которые вводят в отношении России на фоне ее вторжения в Украину.

По его словам, санкции якобы "повредят национальным интересам" Грузии.

На фоне позиции Тбилиси, Украина отозвала из Грузии своего посла.

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