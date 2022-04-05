Вторжение рф: в Украине за средства госбюджета будут покупать стройматериалы для первоочередных аварийно-ремонтных работ

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"Регионы за счет средств Государственного бюджета смогут закупать строительные материалы и безотлагательно проводить первоочередные аварийно-ремонтные работы на объектах, которые повреждены в результате вооруженной агрессии рф. Соответствующий проект постановления, разработанный Минрегионом, был принят на заседании правительства 5 апреля", - говорится в сообщении.

Детали

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что это решение позволит в условиях военного положения оперативно приобрести самые необходимые строительные материалы для проведения восстановительных работ в больницах, административных помещениях, жилых зданиях и коммунальных предприятиях, получивших повреждения в результате боевых действий.

"Проект постановления предусматривает возможности приобретения строительных материалов для первоочередных аварийно-ремонтных работ на объектах, поврежденных в результате боевых действий, заказчиком которых являются военные администрации в населенных пунктах, пострадавших в результате боевых действий", - отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о приобретении таких материалов:

* Стекло для восстановления оконных и дверных блоков;

* OSB-плиты (ДСП и ДВП плиты), гипсокартонные плиты, брусья, доски и рейки;

* металлическая проволока, гвозди, саморезы;

* пленка, тенты;

* листы металлические (профнастил) и шиферные плиты.

Дополнения

Ранее правительство упростило процедуры по импорту строительной продукции, необходимой для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Добавим

В Украине утвердили механизм проведения обследования зданий и сооружений, поврежденных из-за вторжения рф.