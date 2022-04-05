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Вторгнення рф: в Україні за кошти держбюджету купуватимуть будматеріали для першочергових аварійно-ремонтних робіт

Київ • УНН

 • 135754 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету будівельні матеріали і невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи на об’єктах, які пошкоджені внаслідок збройної агресії рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Вторгнення рф: в Україні за кошти держбюджету купуватимуть будматеріали для першочергових аварійно-ремонтних робіт

Цитата

"Регіони за рахунок коштів Державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали і невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи на об’єктах, які пошкоджені внаслідок збройної агресії рф. Відповідний проект постанови, розроблений Мінрегіоном, було прийнято на засіданні Уряду 5 квітня", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що це рішення дозволить в умовах воєнного стану оперативно придбати найнеобхідніші будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт у лікарнях, адміністративних приміщеннях, житлових будівлях та комунальних підприємствах, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій.

"Проект постанови передбачає можливості придбання будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, замовником яких є військові адміністрації в населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, йдеться про придбання таких матеріалів:

• скло для відновлення віконних і дверних блоків;
• OSB-плити (ДСП та ДВП плити), гіпсокартонні плити, бруси, дошки та рейки;
• металевий дріт, цвяхи, саморізи;
• плівка, тенти;
• листи металеві (профнастил) та шиферні плити.

Доповнення

Раніше Уряд спростив процедури щодо імпорту будівельної продукції, необхідної для відбудови зруйнованої інфраструктури.

Додамо

В Україні затвердили механізм проведення обстеження будівель та споруд, пошкоджених через вторгнення рф.

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