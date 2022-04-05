Вторгнення рф: в Україні за кошти держбюджету купуватимуть будматеріали для першочергових аварійно-ремонтних робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету будівельні матеріали і невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи на об’єктах, які пошкоджені внаслідок збройної агресії рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
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"Регіони за рахунок коштів Державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали і невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи на об’єктах, які пошкоджені внаслідок збройної агресії рф. Відповідний проект постанови, розроблений Мінрегіоном, було прийнято на засіданні Уряду 5 квітня", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що це рішення дозволить в умовах воєнного стану оперативно придбати найнеобхідніші будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт у лікарнях, адміністративних приміщеннях, житлових будівлях та комунальних підприємствах, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій.
"Проект постанови передбачає можливості придбання будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, замовником яких є військові адміністрації в населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій", - зазначається в повідомленні.
Зокрема, йдеться про придбання таких матеріалів:
• скло для відновлення віконних і дверних блоків;
• OSB-плити (ДСП та ДВП плити), гіпсокартонні плити, бруси, дошки та рейки;
• металевий дріт, цвяхи, саморізи;
• плівка, тенти;
• листи металеві (профнастил) та шиферні плити.
Доповнення
Раніше Уряд спростив процедури щодо імпорту будівельної продукції, необхідної для відбудови зруйнованої інфраструктури.
Додамо
В Україні затвердили механізм проведення обстеження будівель та споруд, пошкоджених через вторгнення рф.