В Україні затвердили механізм проведення обстеження будівель та споруд, пошкоджених через вторгнення рф
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив механізм проведення обстеження будівель та споруд, пошкоджених у результаті військової агресії рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
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"Уряд затвердив механізм проведення обстеження пошкоджених в результаті збройної агресії росії будівель і споруд, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, для визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу. Відповідний проект постанови розроблений Мінрегіоном "Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва" було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 5 квітня", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що у результаті збройної агресії рф в Україні зазнали різного ступеня пошкодження тисячі будівель та споруд – житлові будинки, школи, лікарні тощо.
"Відтак Уряд активно працює над тим, щоб відновлення інфраструктури країни розпочалось якнайшвидше. Для цього нам потрібно розуміння, що можна відновити, а що маємо відбудувати після закінчення війни та повернення до нормального життя", – зазначив Чернишов.
Відтак змінами до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва передбачено:
· механізм проведення обстеження пошкоджених внаслідок збройної агресії росії об’єктів, а також об’єктів, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій іншого характеру;
· механізм обстеження об’єктів для визначення можливості реконструкції існуючих об’єктів з метою зміни функціонального призначення, зокрема, «перепрофілювання» існуючих будівель для проживання евакуйованого населення, внутрішньо переміщених осіб;
· розширення кола виконавців робіт з обстеження пошкоджених об’єктів – на період дії в Україні правового режиму воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів.
· Обстеження будівель та споруд здійснюватиметься після виконання робіт із розмінування, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Доповнення
2 квітня повідомлялося, що у Києві з початку війни пошкоджено зокрема 154 житлові будинки та 44 школи.