У Києві з початку війни пошкоджено 154 житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві з початку війни пошкоджено зокрема 154 житлові будинки та 44 школи, повідомили у КМДА, пише УНН.
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"У Києві від початку повномасштабного вторгнення ворога пошкоджено 154 житлові будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків та 44 школи", - повідомили у КМДА у Telegram.
Деталі
У столиці, як вказано, працює група експертів, які проводять оцінку збитків, завданих інфраструктурі міста, житловим будинкам та приватним садибам. До неї входять будівельники, представники інститутів та економісти.
"Саме вони нададуть місту пропозиції щодо плану робіт та орієнтовної вартості відновлення пошкоджень", - пояснили у КМДА.
Доповнення
Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про те, що у столиці перебувати все ще небезпечно, і попросив людей, які покинули місто, поки не повертатися.