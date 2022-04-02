В Киеве с начала войны повреждены 154 жилых дома
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве с начала войны повреждены в частности 154 жилых дома и 44 школы, сообщили в КГГА, пишет УНН.
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"В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы", - сообщили в КГГА в Telegram.
Детали
В столице, как указано, работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба, нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам. В нее входят строители, представители институтов и экономисты.
"Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений", - пояснили в КГГА.
Дополнение
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о том, что в столице находиться все еще опасно, и попросил людей, которые покинули город, пока не возвращаться.