До Києва повертатися рано, небезпека зберігається – Кличко

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"Ризик загинути все ще високий. Тому всім тим, хто хоче повернутися, моя порада: зачекайте ще трохи", – сказав Кличко, якого цитує Reuters.

За словами мера, на півночі та на сході від Києва тривають "запеклі бої".

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Як писав УНН, військові Збройних сил України відновили контроль над частиною населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.

Після відступу ворога підрозділи Збройних сил України взяли під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.