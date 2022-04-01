В Киев возвращаться рано, опасность сохраняется – Кличко

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"Риск погибнуть все еще высок. Поэтому всем тем, кто хочет вернуться, мой совет: подождите еще немного", — сказал Кличко, которого цитирует Reuters.

По словам мэра, на севере и на востоке от Киева продолжаются "ожесточенные бои".

Ранее

Как писал УНН, военные Вооруженных сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.

После отступления врага подразделения Вооруженных сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погреба, Бажанивка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.