В Киев возвращаться рано, опасность сохраняется – Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о том, что в столице находиться все еще опасно, и попросил людей, которые покинули город, пока не возвращаться, пишет УНН со ссылкой Reuters.
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"Риск погибнуть все еще высок. Поэтому всем тем, кто хочет вернуться, мой совет: подождите еще немного", — сказал Кличко, которого цитирует Reuters.
По словам мэра, на севере и на востоке от Киева продолжаются "ожесточенные бои".
Ранее
Как писал УНН, военные Вооруженных сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.
После отступления врага подразделения Вооруженных сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погреба, Бажанивка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.