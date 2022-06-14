Падение обломков ракеты во Львовской области: количество пострадавших выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Число пострадавших от обломков российской ракеты, которую силы ПВО сбили над Золочевом Львовской области, возросло до шести. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Цитата
"Количество пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении", - написал он.
Добавим
Ранее сообщали о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок.
Напомним
Сегодня над Золочевом Львовской области силы ПВО сбили вражескую ракету – поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Днем во время воздушной тревоги украинские Воздушные силы сбили три вражеские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря.