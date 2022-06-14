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19:03 • 30320 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 91258 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 89389 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 63472 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Падение обломков ракеты во Львовской области: количество пострадавших выросло

Падение обломков ракеты во Львовской области: количество пострадавших выросло

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Число пострадавших от обломков российской ракеты, которую силы ПВО сбили над Золочевом Львовской области, возросло до шести. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Цитата

"Количество пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении", - написал он.

Добавим

Ранее сообщали о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок.

Напомним

Сегодня над Золочевом Львовской области силы ПВО сбили вражескую ракету – поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Днем во время воздушной тревоги украинские Воздушные силы сбили три вражеские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря.

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