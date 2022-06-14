Падіння уламків ракети на Львівщині: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Кількість постраждалих від уламків російської ракети, яку сили ППО збили над Золочевом Львівської області, зросла до шести. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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"Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні", - написав Козицький.
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Раніше повідомляли про чотирьох постраждалих, серед яких є дитина.
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