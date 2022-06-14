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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Падіння уламків ракети на Львівщині: кількість постраждалих зросла

Падіння уламків ракети на Львівщині: кількість постраждалих зросла

Київ • УНН

 • 401412 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Кількість постраждалих від уламків російської ракети, яку сили ППО збили над Золочевом Львівської області, зросла до шести. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

 

Цитата

"Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні", - написав Козицький.

Додамо

Раніше повідомляли про чотирьох постраждалих, серед яких є дитина.

Нагадаємо

Сьогодні над Золочевом Львівської області сили ППО збили ворожу ракету – пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. 

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