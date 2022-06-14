Падіння уламків ракети на Львівщині: кількість постраждалих зросла

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"Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні", - написав Козицький.

Додамо

Раніше повідомляли про чотирьох постраждалих, серед яких є дитина.

Нагадаємо

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