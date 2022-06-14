Львівщина: від уламків ворожої ракети постраждало четверо людей, серед них дитина

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"Наші сили ППО збили над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельню", – написав Козицький.

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Запускали ракету з південно-східного напрямку.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них одна дитина. Їхній стан лікарі оцінили як легкий та середньої важкості.

Нагадаємо

За попередніми даними, сьогодні сили ППО також спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною та по одній над Хмельниччиною.