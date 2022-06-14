Львівщина: від уламків ворожої ракети постраждало четверо людей, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Від уламків російської ракети, яку сили ППО збили над Золочевом Львівської області, постраждало четверо людей, серед них дитина. Про це в Telegram повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує УНН.
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"Наші сили ППО збили над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельню", – написав Козицький.
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Запускали ракету з південно-східного напрямку.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них одна дитина. Їхній стан лікарі оцінили як легкий та середньої важкості.
Нагадаємо
За попередніми даними, сьогодні сили ППО також спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною та по одній над Хмельниччиною.