Львовская область: от обломков вражеской ракеты пострадали четыре человека, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. От обломков российской ракеты, которую силы ПВО сбили над Золочевом Львовской области, пострадали четыре человека, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.
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"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод", – написал Козицкий.
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Запускали ракету с юго-восточного направления.
Сейчас известно о четырех пострадавших, среди них один ребенок. Их состояние врачи оценили как легкое и среднее тяжести.
Напомним
По предварительным данным, сегодня силы ПВО также сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольской областью и по одной над Хмельницкой.