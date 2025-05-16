ВСУ отбили крупную атаку оккупантов с пехотой и техникой 15 мая: видео

российские оккупанты провели в четверг, 15 мая, большую атаку с участием большого количества пехоты и техники – она завершилась неудачно. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Оккупанты задействовали большое количество пехоты, бронетехники, а также задействовали мото- и квадротехнику. Однако Силы обороны Украины были к этому готовы: россияне наткнулись на минные поля, на мины, понесли потери от артиллерийского огня и уничтожались ударами дронов и авиации.

В сети появилось видео того, как действовали подразделения 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. А действовали они слаженно и профессионально, отметили в Генштабе.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток 16 мая произошло 61 боевое столкновение, треть из которых – на Покровском направлении.

Также УНН со ссылкой на Генштаб сообщал, что россияне потеряли еще как минимум 1100 военных в течение минувших суток на фронте.