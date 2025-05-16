ЗСУ відбили велику атаку окупантів з піхотою та технікою 15 травня: відео

російські окупанти провели у четвер, 15 травня, велику атаку за участі великої кількості піхоти і техніки – вона завершилась невдало. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

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Окупанти задіяли велику кількість піхоти, бронетехніки, також задіяли мото- та квадротехніку. Однак Сили оборони України були до цього готові: росіяни натрапили на мінні поля, на міни, зазнали втрат від артилерійського вогню і знищувались ударами дронів і авіації.

У мережі з’явилось відео того, як діяли підрозділи 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. А діяли вони злагоджено і професійно, зазначили в Генштабі.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку доби 16 травня відбулося 61 бойове зіткнення, третина з яких – на Покровському напрямку.

Також УНН з посиланням на Генштаб повідомляв, що росіяни втратили ще щонайменше 1100 військових впродовж минулої доби на фронті.