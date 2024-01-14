ВСУ ликвидировали вражеского подполковника во время удара по аэродрому в Саках

Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Румынией

В Давосе украинская сторона с участием руководителя ОП Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотою о заключении двустороннего соглашения по безопасности.