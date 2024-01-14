На Таврическом направлении ВСУ уничтожили редкую российскую САУ "Хоста" - Тарнавский

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины уничтожили редкую российскую самоходную артиллерийскую установку "Хоста". Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

По словам Тарнавского, общие потери врага в живой силе составили 437 человек и 60 единиц военной техники.

Враг нанес более 90 авиационных ударов за сутки: ситуация на фронте

В частности, 1 танк, 11 ББМ, 10 артсистем, 1 средство ПВО, 27 БпЛА, 9 автомобилей, 1 единицу специальной техники. Взлетел в воздух 1 вражеский склад с боеприпасами.

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Дополнение

Тарнавский также рассказал, что российские террористы продолжают активно наносить авиаудары. За вчера - 34. Сбрасывают управляемые авиабомбы. Большинство - в Донецкой области. Также зафиксировано несколько случаев задействования для ударов вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25.

Враг провел 43 боевых столкновения и совершил 914 артобстрелов. Концентрируют усилия в районах Авдеевки и Новомихайловки.

Справочно

Самоходная артустановка 2С34 "Хоста" была принята на вооружение армии РФ в 2008 году, тогда же стартовало и серийное производство. Она является по сути "гибридом" самоходной пушки и миномета калибра 120-мм.

По заявленным характеристикам, САУ "Хоста" может вести огонь на дальность всего до 13 километров, темп стрельбы при этом составляет 10 выстрелов в минуту при боекомплекте - до 40 выстрелов.

Напомним,

В Донецкой области, на Авдеевском направлении было отражено 20 атак, а на Марьинском направлении 17. Оккупанты концентрируют усилия в районе Авдеевки, в населенных пунктах Первомайское и Невольское.

Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский