Враг нанес более 90 авиационных ударов за сутки: ситуация на фронте
Киев • УНН
Украинские войска провели 61 боевое столкновение в разных регионах, при этом противник понес значительные потери и нанес многочисленные удары по всей линии фронта.
За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение. В общем враг нанес 32 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки оккупантов в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки противника вблизи Клищеевки и Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении наши подразделения продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 17 атак.
На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровнополя Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили 2 атаки оккупантов в районе Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действия на позиции украинских защитников.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сводке Генштаба.
Враг нанес более 90 авиационных ударов за сутки: ситуация на фронте
Украинские войска провели 61 боевое столкновение в разных регионах, при этом противник понес значительные потери и нанес многочисленные удары по всей линии фронта.
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