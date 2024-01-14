На Таврійському напрямку ЗСУ знищили рідкісну російську САУ "Хоста" - Тарнавський
Київ • УНН
Українські війська знищили рідкісну російську артилерійську систему "Хоста" та завдали противнику значних втрат, зокрема 437 осіб особового складу та 60 одиниць військової техніки.
На Таврійському напрямку Збройні сили України знищили рідкісну російську самохідну артилерійську установку "Хоста". Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
Деталі
За словами Тарнавського, загальні втрати ворога у живій силі склали 437 осіб та 60 одиниць військової техніки.
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Зокрема, 1 танк, 11 ББМ, 10 артсистем, 1 засіб ППО, 27 БпЛА, 9 автомобілів, 1 одиницю спеціальної техніки. Злетів у повітря 1 ворожий склад з боєприпасами.
Уражено ЗРК "Тор" та досить рідкісну російську САУ 2С34 "Хоста"
Доповнення
Тарнавський також розповів, що російські терористи продовжують активно завдавати авіаударів. За вчора - 34. Скидають керовані авіабомби. Більшість - на Донеччині. Також зафіксовано декілька випадків задіяння для ударів гелікоптерів Ка-52 та штурмовиків Су-25.
Ворог провів 43 бойових зіткнення та здійснив 914 артобстрілів. Концентрують зусилля в районах Авдіївки та Новомихайлівки.
Довідково
Самохідна артустановка 2С34 "Хоста" була прийнята на озброєння армії РФ в 2008 році, тоді ж стартувало і серійне виробництво. Вона є по суті "гібридом" самохідної гармати та міномета калібру 120-мм.
За заявленими характеристиками, САУ "Хоста" може вести вогонь на дальність лише до 13 кілометрів, темп стрільби при цьому складає 10 пострілів на хвилину при боєкомплекті – до 40 пострілів.
Нагадаємо
В Донецькій області, на Авдіївському напрямку було відбито 20 атак, а на Мар’їнському напрямку 17. Окупанти концентрують зусилля в районі Авдіївки, в населених пунктах Первомайське і Невільське.
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