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ЗСУ ліквідували ворожого підполковника під час удару по аеродрому у Саках

ЗСУ ліквідували ворожого підполковника під час удару по аеродрому у Саках

Київ • УНН

 • 39721 перегляди

Українські війська завдали удару по російському командному пункту в Саках, Крим, в результаті чого загинув російський підполковник.

У результаті враження пункту управління росіян у Саках в Криму було ліквідовано заступника командира російського 43-го авіаційного полку підполковника рф олександра чорнобривого. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), передає УНН.

Успішно демобілізовано: заступник командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник чорнобривий олександр. Феєрверк на аеродромі "Сакі" в ніч з 5-6.01.2024

- йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо

6 січня стало відомо, що українські пілоти поцілили у пункт управління росіян у Саках в тимчасово окупованому Криму, що підтвердив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили рідкісну російську САУ "Хоста" - Тарнавський14.01.24, 11:41 • 37512 переглядiв

Ганна Оніщенко

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