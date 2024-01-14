ЗСУ ліквідували ворожого підполковника під час удару по аеродрому у Саках

У результаті враження пункту управління росіян у Саках в Криму було ліквідовано заступника командира російського 43-го авіаційного полку підполковника рф олександра чорнобривого. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), передає УНН.

Успішно демобілізовано: заступник командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник чорнобривий олександр. Феєрверк на аеродромі "Сакі" в ніч з 5-6.01.2024 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

6 січня стало відомо, що українські пілоти поцілили у пункт управління росіян у Саках в тимчасово окупованому Криму, що підтвердив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

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