ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили десятки артсистем

В течение минувших суток на российско-украинском фронте Силам обороны удалось ликвидировать еще не менее 1030 российских военнослужащих. Кроме того, защитники уничтожили 8 танков, 42 артсистемы и 1 РСЗО противника. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.25 ориентировочно составили:

личного состава ‒ 948640 (+1030) человек ликвидировано

танков ‒ 10719 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 22325 (+5)

артиллерийских систем ‒ 27007 (+42)

РСЗО ‒ 1373 (+1)

средства ПВО ‒ 1145 (0)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34011 (+114)

крылатые ракеты ‒ 3196 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46187 (+136)

специальная техника ‒ 3860 (0)

Напомним

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