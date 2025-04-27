ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили десятки артсистем
Киев • УНН
За сутки украинские защитники ликвидировали 1030 россиян, 8 танков, 42 артсистемы и 1 РСЗО. Общие потери врага с 24.02.22 достигли 948640 человек.
В течение минувших суток на российско-украинском фронте Силам обороны удалось ликвидировать еще не менее 1030 российских военнослужащих. Кроме того, защитники уничтожили 8 танков, 42 артсистемы и 1 РСЗО противника. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 948640 (+1030) человек ликвидировано
- танков ‒ 10719 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 22325 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 27007 (+42)
- РСЗО ‒ 1373 (+1)
- средства ПВО ‒ 1145 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34011 (+114)
- крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46187 (+136)
- специальная техника ‒ 3860 (0)
Напомним
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