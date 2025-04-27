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ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили десятки артсистем

Киев • УНН

 • 760 просмотра

За сутки украинские защитники ликвидировали 1030 россиян, 8 танков, 42 артсистемы и 1 РСЗО. Общие потери врага с 24.02.22 достигли 948640 человек.

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили десятки артсистем

В течение минувших суток на российско-украинском фронте Силам обороны удалось ликвидировать еще не менее 1030 российских военнослужащих. Кроме того, защитники уничтожили 8 танков, 42 артсистемы и 1 РСЗО противника. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 948640 (+1030) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10719 (+8)
      • боевых бронированных машин ‒ 22325 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 27007 (+42)
          • РСЗО ‒ 1373 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1145 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34011 (+114)
                    • крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46187 (+136)
                            • специальная техника ‒ 3860 (0)

                              Напомним

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                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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