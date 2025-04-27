ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та знищили десятки артсистем
Київ • УНН
За добу українські захисники ліквідували 1030 росіян, 8 танків, 42 артсистеми та 1 РСЗВ. Загальні втрати ворога з 24.02.22 сягнули 948640 осіб.
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Силам оборони вдалося ліквідувати ще щонайменше 1030 російських військовослужбовців. Крім того, захисники знищили 8 танків, 42 артсистеми та 1 РСЗВ противника. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 948640 (+1030) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10719 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5)
- артилерійських систем ‒ 27007 (+42)
- РСЗВ ‒ 1373 (+1)
- засоби ППО ‒ 1145 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34011 (+114)
- крилаті ракети ‒ 3196 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46187 (+136)
- спеціальна техніка ‒ 3860 (0)
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