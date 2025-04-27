ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та знищили десятки артсистем

Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Силам оборони вдалося ліквідувати ще щонайменше 1030 російських військовослужбовців. Крім того, захисники знищили 8 танків, 42 артсистеми та 1 РСЗВ противника. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 948640 (+1030) осіб ліквідовано

танків ‒ 10719 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5)

артилерійських систем ‒ 27007 (+42)

РСЗВ ‒ 1373 (+1)

засоби ППО ‒ 1145 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34011 (+114)

крилаті ракети ‒ 3196 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46187 (+136)

спеціальна техніка ‒ 3860 (0)

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