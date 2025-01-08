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ВСУ атаковали командный пункт 8-й армии рф в Донецкой области: что известно об ударе

ВСУ атаковали командный пункт 8-й армии рф в Донецкой области: что известно об ударе

Киев  •  УНН

 • 9642 просмотра

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Украинские военные нанесли точный удар по штабу 8-й гвардейской армии рф в Харцызске. Враг использовал объект для координации атак на Курахово.

Вооруженные Силы Украины сегодня, 8 января, нанесли удар по командному пункту армии в городе Харцызск Донецкой области, где оккупанты координировали атаки, в частности, на население Курахово. Об этом сообщил Генштаб ВСУ передает УНН

Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии рф, который находился в городе Харцызск Донецкой области. Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово

- говорится в заявлении Генштаба.

Как отметили в Генштабе, были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц.

Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы в энгельсе8 янв. 2025, 08:49 • 17826 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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