ЗСУ атакували командний пункт 8-ї армії рф на Донеччині: що відомо про удар

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Київ • УНН

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Українські військові завдали точного удару по штабу 8-ї гвардійської армії рф у Харцизьку. Ворог використовував об'єкт для координації атак на Курахове.

Збройні Сили України сьогодні, 8 січня, завдали удару по командному пункту армії у місті Харцизьк Донецької області, де окупанти координували атаки, зокрема, на населення Курахового. Про це повідомив Генштаб ЗСУ передає УНН

Сьогодні Збройні Сили України нанесли високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії рф, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області. Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового

- йдеться у заяві Генштабу.

Як зазначили в Генштабі, були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб.

Генштаб підтвердив ураження російської нафтобази в енгельсі08.01.25, 10:49 • 24027 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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