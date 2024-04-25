Вступление Украины в ЕС не повлечет значительных финансовых проблем - еврокомиссар

Вступление Украины в Европейский Союз не составит значительных финансовых трудностей. Об этом в в интервью изданиям медиагруппы Funke сказал Европейский комиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан, передает УНН.

Детали

По словам Гана, запланированное вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета Евросоюза до 20%. Но такое увеличение будет необходимым, если будут сохранены действующие правила предоставления сельскохозяйственной помощи и структурной поддержки в рамках ЕС.

Это соответствует лишь 0,2% европейского экономического производства, и это, безусловно, возможно. Это стоимостная инвестиция, потому что Украина имеет огромный экономический потенциал - сказал еврокомиссар.

Он уточнил, что увеличение бюджета на 20% при нынешних условиях будет означать дополнительные 200 миллиардов евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС.

Напомним

Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в июне 2023 года на основе джентльменского соглашения с большинством стран ЕС.

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