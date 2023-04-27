Вступление Украины в НАТО станет достоянием для Альянса - Шмыгаль

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“На сегодня украинская армия уже является армией, которая воюет по стандартам НАТО и оружием НАТО. Убежден, что вступление Украины в НАТО станет достоянием для Альянса. Мы ожидаем от саммита в Вильнюсе конкретики от наших партнеров, и надеемся, что получим ответы на вопрос – когда Украина станет членом НАТО. Конечно, мы просим о поддержке всех наших партнеров, которые помогают нам в нашей борьбе”, – подчеркнул премьер-министр.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что НАТО должно принять политическое решение, которое определит график вступления Украины, или непосредственно на саммите Альянса в Вильнюсе этим летом, или до конца 2023 года.