Вступ України в НАТО стане надбанням для Альянсу - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Вступ України до НАТО стане надбанням для Північноатлантичного Альянсу, заявив на прес-конференції у Римі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що Україна чекає чітку відповідь на питання – коли Україна стане членом блоку, передає кореспондент УНН.
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“На сьогодні українська армія вже є армією, яка воює за стандартами НАТО і зброєю НАТО. Переконаний, що вступ України до НАТО стане надбанням для Альянсу. Ми очікуємо від саміту у Вільнюсі конкретики від наших партнерів, та сподіваємося, що отримаємо відповіді на питання – коли Україна стане членом НАТО. Звісно, що ми просимо про підтримку всіх наших партнерів, які допомагають нам у нашій боротьбі”, – наголосив прем’єр-міністр.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що НАТО має ухвалити політичне рішення, яке визначить графік вступу України, або безпосередньо на саміті Альянсу у Вільнюсі цього літа, або до кінця 2023 року.