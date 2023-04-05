Вступление Финляндии в НАТО "окончательно обнуляет роль рф как глобального политического игрока" - Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Вступление Финляндии в НАТО "окончательно обнулило" роль россии как "глобального политического игрока", дальше - демилитаризация и денуклеаризация страны-агрессора, заявил в Twitter советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.
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"Стремительное вступление Финляндии в НАТО окончательно обнуляет роль рф как глобального политического игрока… Дальше – обязательны демилитаризация, денуклеаризация, разрушение пророссийского экономического и информационного лобби, самоизоляция и истерическое медвежье нытье обиженных пропагандистов", - написал он.
Дополнение
4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Согласно процедуре, во время депонирования акта о присоединении Финляндии к Альянсу Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил министра иностранных дел Финляндии сдать на хранение документ о присоединении к Североатлантическому договору. Депонирование документа происходило с госсекретарем США.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Финляндию и Президента Саули Ниинисте со вступлением в НАТО.