Вступ Фінляндії в НАТО "остаточно обнуляє роль рф як глобального політичного гравця" - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Вступ Фінляндії в НАТО "остаточно обнулив" роль росії як "глобального політичного гравця", далі - демілітаризація та денуклеаризація країни-агресора, заявив у Twitter радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає УНН.
Цитата
"Стрімкий вступ Фінляндії в НАТО остаточно обнуляє роль рф як глобального політичного гравця… Далі – обов'язкові демілітаризація, денуклеаризація, руйнація проросійського економічного та інформаційного лобі, самоізоляція та істеричне ведмеже ниття скривджених пропагандистів", - написав він.
Доповнення
4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Згідно з процедурою, під час депонування акта про приєднання Фінляндії до Альянсу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив міністра закордонних справ Фінляндії здати на зберігання документ про приєднання до Північноатлантичного договору. Депонування документа відбувалося з держсекретарем США.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський привітав Фінляндію і Президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО.