Поступление-2022: стартует регистрация участников тестов в магистратуру
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Сегодня, 27 июня 2022 года, начинается регистрация участников тестирования для поступления в магистратуру, которая продлится до 18 июля, сообщили в МОН, пишет УНН.
Детали
Речь идет о магистерском комплексном тесте (МКТ) и/или магистерском тесте учебной компетентности (МТУК).
Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии заведений высшего образования. Для регистрации поступающий должен отправить на официальный электронный адрес приемной комиссии или с использованием другого канала связи, определенного заведением высшего образования, сканированные копии (фотокопии) ряда документов.
Заполняя заявление-анкету потенциальный магистр должен указать населенный пункт, в котором желает составить МКТ/МТУК.
Это возможно в тех городах Украины, где ситуация с безопасностью позволяет создать экзаменационные центры, а также в некоторых городах за рубежом, где готовы поддержать проведение тестирования.
В случае успешной регистрации участнику будет отправлена сканированная копия экзаменационного листа и регистрационной карты. Для каждого участника, получившего экзаменационный листок, на сайте УЦОКО создают информационную страницу "Кабинет поступающего".
Дополнение
В Украине впервые пройдет электронная регистрация для поступления на базе 9 классов.