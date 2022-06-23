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В Україні вперше пройде електронна реєстрація для вступу на базі 9 класів

В Україні вперше пройде електронна реєстрація для вступу на базі 9 класів

Київ • УНН

 • 98861 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників на основі 9-ти класів на фахового молодшого бакалавра. Можливість подання електронних заяв буде відкрита 30 червня та триватиме до 18-ї години 13 липня. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає УНН.

Цитата

"Вступники на основі базової середньої освіти (тобто після завершення дев'ятого класу) вперше подаватимуть заяви через особисті електронні кабінети. Реєстрація особистих електронних кабінетів здійснюється на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У МОН зазначили, що вступити на фахового молодшого бакалавра можна як з документом про базову середню освіту, так і про повну загальну (профільну) середню освіту, та навіть про професійну або вищу освіту. Окрім низки винятків, усім вступникам треба реєструвати електронні кабінети та подавати заяви в електронній формі.

Перелік спеціальностей із творчим конкурсом, за якими можна вступити на фахового молодшого бакалавра, можна переглянути в Додатку 1 до Порядку прийому на навчання до закладів ФПВО у 2022 році.

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Розпочався другий етап підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тестування (НМТ). Він триватиме до 7 липня. На другому етапі потенційні учасники, які підтвердили бажання складати НМТ з 20 травня до 7 червня, мають остаточно визначитися з населеним пунктом, де їм буде зручно проходити тестування.

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