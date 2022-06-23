В Україні вперше пройде електронна реєстрація для вступу на базі 9 класів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників на основі 9-ти класів на фахового молодшого бакалавра. Можливість подання електронних заяв буде відкрита 30 червня та триватиме до 18-ї години 13 липня. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає УНН.
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"Вступники на основі базової середньої освіти (тобто після завершення дев'ятого класу) вперше подаватимуть заяви через особисті електронні кабінети. Реєстрація особистих електронних кабінетів здійснюється на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У МОН зазначили, що вступити на фахового молодшого бакалавра можна як з документом про базову середню освіту, так і про повну загальну (профільну) середню освіту, та навіть про професійну або вищу освіту. Окрім низки винятків, усім вступникам треба реєструвати електронні кабінети та подавати заяви в електронній формі.
Перелік спеціальностей із творчим конкурсом, за якими можна вступити на фахового молодшого бакалавра, можна переглянути в Додатку 1 до Порядку прийому на навчання до закладів ФПВО у 2022 році.
Нагадаємо
Розпочався другий етап підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тестування (НМТ). Він триватиме до 7 липня. На другому етапі потенційні учасники, які підтвердили бажання складати НМТ з 20 травня до 7 червня, мають остаточно визначитися з населеним пунктом, де їм буде зручно проходити тестування.