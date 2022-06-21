Вступ-2022: абітурієнти починають обирати місто, де складатимуть мультитест

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"Сьогодні розпочинається другий етап підтвердження участі в основній сесії НМТ, який буде здійснюватися через інформаційну сторінку. Другий етап триватиме до 7 липня", – написав Шкарлет.

Деталі

На другому етапі потенційні учасники, які підтвердили бажання складати НМТ з 20 травня до 7 червня, мають остаточно визначитися з населеним пунктом, де їм буде зручно проходити тестування.

Можливість завантажити запрошення-перепустку з’явиться тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ (після 12 липня). У перепустці буде зазначено дату, час і місце основної сесії.

Вступникам, які з 20 травня до 7 червня підтвердили участь у НМТ і хотіли б скласти тестування під час додаткової сесії, потрібно пропустити другий етап вибору місця проходження НМТ під час основної сесії, а підтвердити участь у додатковій сесії і протягом із 8-18 липня вибрати із запропонованого переліку країну/місто, де бажають скласти тестування.

Основна сесія НМТ відбуватиметься у 21 області України і місті Києві та містах 23 країн. У додаткову сесію учасники зможуть скласти тестування також у США (м. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, та м. Сакраменто, штат Каліфорнія), Німеччині (м. Берлін), Фінляндії (м. Гельсінкі) й Люксембурзі (м. Люксембург), Словенії (м. Марібор), Швейцарії (м. Берн).