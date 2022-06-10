Абітурієнти із захоплених територій зможуть вступити до українських вишів: як саме

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Вступники, які не мають можливості виїхати з окупованих територій і скласти НМТ, зможуть пройти вступні випробування у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Якщо абітурієнт хоче вступити на контракт – достатньо буде подати лише мотиваційний лист.

Вступники, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатись спеціальною квотою (квота-2) у вишах або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти.

Нагадаємо

Сьогодні для українських абітурієнтів розпочалася реєстрація на додаткову сесію національного мультипредметного тестування (НМТ).