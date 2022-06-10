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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44935 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Абітурієнти із захоплених територій зможуть вступити до українських вишів: як саме

Абітурієнти із захоплених територій зможуть вступити до українських вишів: як саме

Київ • УНН

 • 133655 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Абітурієнти з тимчасово захоплених територій України матимуть можливість вступити до українських вишів. Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти комітету ВР Юлія Гришина, інформує УНН.

Деталі

Вступники, які не мають можливості виїхати з окупованих територій і скласти НМТ, зможуть пройти вступні випробування у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Якщо абітурієнт хоче вступити на контракт – достатньо буде подати лише мотиваційний лист.

Вступники, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатись спеціальною квотою (квота-2) у вишах або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти.

Нагадаємо

Сьогодні для українських абітурієнтів розпочалася реєстрація на додаткову сесію національного мультипредметного тестування (НМТ).

Українські Національні Новини

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