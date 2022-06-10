Вступ-2022: розпочалася реєстрація на додаткову сесію мультитестування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні для українських абітурієнтів розпочалася реєстрація на додаткову сесію національного мультипредметного тестування (НМТ). Про це повідомив міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.
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"Вступники, які не встигли заповнити реєстраційну картку до 19 квітня, проте мають бажання проходити тестування, можуть зареєструватися і взяти участь у додатковій сесії НМТ. Реєстрація доступна до 20 червня на сайті УЦОЯО", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Дані для входу у спеціальний сервіс стануть доступними з 25 червня. Підтвердити участь у додатковій сесії тестування можна буде з 8 до 18 липня через інформаційну сторінку.
З 1 до 10 серпня потрібно буде надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ. До 12 серпня – отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ, датою та часом початку тестування.
Тестування у додатковій сесії НМТ відбудеться з 16 до 20 серпня.
Нагадаємо
Цього року українські абітурієнти зможуть за кордоном скласти національний мультипредметний тест для вступу до ЗВО.