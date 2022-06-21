Поступление-2022: абитуриенты начинают выбирать город, где будут сдавать мультитест

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Сегодня начался второй этап подтверждения участия в основной сессии национального мультипредметного тестирования (НМТ). Он продлится до 7 июля. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня начинается второй этап подтверждения участия в основной сессии НМТ, который будет осуществляться через информационную страницу. Второй этап продлится до 7 июля", – написал Шкарлет.

Детали

На втором этапе потенциальные участники, подтвердившие желание сдавать НМТ с 20 мая по 7 июня, должны окончательно определиться с населенным пунктом, где им будет удобно проходить тестирование.

Возможность скачать приглашение-пропуск появится только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ (после 12 июля). В пропуске будет указана дата, время и место основной сессии.

Поступающим, которые с 20 мая по 7 июня подтвердили участие в НМТ и хотели бы сдать тестирование во время дополнительной сессии, нужно пропустить второй этап выбора места прохождения НМТ во время основной сессии, а подтвердить участие в дополнительной сессии и в течение 8- 18 июля выбрать из предложенного перечня страну/город, где желают сдать тестирование.

Основная сессия НМТ будет проходить в 21 области Украины и городе Киеве и городах 23 стран. В дополнительную сессию участники смогут сдать тестирование также в США (г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, г. Сакраменто, штат Калифорния), Германии (г. Берлин), Финляндии (г. Хельсинки) и Люксембурге (г. Люксембург), Словении (г. Марибор), Швейцарии (г. Берн).

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