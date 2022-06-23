В Украине впервые пройдет электронная регистрация для поступления на базе 9 классов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Сегодня началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов на основе 9-ти классов на профессионального младшего бакалавра. Возможность подачи электронных заявлений будет открыта 30 июня и продлится до 18 часов 13 июля. Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает УНН.
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"Поступающие на основе базового среднего образования (т.е. после завершения девятого класса) впервые будут подавать заявления через личные электронные кабинеты. Регистрация личных электронных кабинетов осуществляется на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования", - говорится в сообщении.
Детали
В МОН отметили, что поступить на профессионального младшего бакалавра можно как с документом о базовом среднем образовании, так и о полном общем (профильном) среднем образовании, а также о профессиональном или высшем образовании. Кроме ряда исключений, всем поступающим нужно регистрировать электронные кабинеты и подавать заявления в электронной форме.
Список специальностей с творческим конкурсом, по которым можно поступить на профессионального младшего бакалавра, можно просмотреть в Приложении 1 к Порядку приема на обучение в заведения ФПВО в 2022 году.
Напомним
Начался второй этап подтверждения участия в основной сессии национального мультипредметного тестирования (НМТ). Он продлится до 7 июля. На втором этапе потенциальные участники, подтвердившие желание сдавать НМТ с 20 мая по 7 июня, должны окончательно определиться с населенным пунктом, где им будет удобно проходить тестирование.