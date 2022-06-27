Вступ-2022: стартує реєстрація учасників тестів до магістратури

Деталі

Йдеться про магістерський комплексний тест (МКТ) та/або магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого каналу зв’язку, визначеного закладом вищої освіти, скановані копії (фотокопії) низки документів.

Заповнюючи заяву-анкету потенційний магістр має зазначити населений пункт, у якому бажає скласти МКТ/МТНК.

Це можливо в тих містах України, де безпекова ситуація дозволяє створити екзаменаційні центри, а також у деяких містах за кордоном, де готові підтримати проведення випробувань.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки. Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті УЦОЯО створюють інформаційну сторінку "Кабінет вступника".

Доповнення

В Україні вперше пройде електронна реєстрація для вступу на базі 9 класів.