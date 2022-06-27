Вступ-2022: стартує реєстрація учасників тестів до магістратури
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогодні, 27 червня 2022 року, розпочинається реєстрація учасників тестування для вступу до магістратури, яка триватиме до 18 липня включено, повідомили у МОН, пише УНН.
Деталі
Йдеться про магістерський комплексний тест (МКТ) та/або магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).
Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого каналу зв’язку, визначеного закладом вищої освіти, скановані копії (фотокопії) низки документів.
Заповнюючи заяву-анкету потенційний магістр має зазначити населений пункт, у якому бажає скласти МКТ/МТНК.
Це можливо в тих містах України, де безпекова ситуація дозволяє створити екзаменаційні центри, а також у деяких містах за кордоном, де готові підтримати проведення випробувань.
У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки. Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті УЦОЯО створюють інформаційну сторінку "Кабінет вступника".
Доповнення
В Україні вперше пройде електронна реєстрація для вступу на базі 9 класів.