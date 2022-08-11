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Поступление-2022: МОН назвало главным препятствием для мультитеста воздушную тревогу

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. В Украине на протяжении основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) самым главным препятствием была воздушная тревога. Во время сирен во многих городах тест прерывался. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время брифинга, передает УНН.

Поступление-2022: МОН назвало главным препятствием для мультитеста воздушную тревогу

Цитата

«Самое главное препятствие и главные трудности – это воздушные тревоги, которые звучали во время проведения национального мультипредметного теста, и во время этих воздушных тревог во многих городах национальный мультипредметный тест прерывался. Участники тестирования – как и дети, так и менторы – были в укрытиях», – рассказал Витренко.

Детали

Он сообщил, что во многих городах Украины центры тестирования были уже обустроены в укрытиях, поэтому там даже при условии воздушной тревоги тестирование не прерывалось.

Дополнение

Основная сессия НМТ продолжалась с 22 июля по 4 августа, результаты получили 187 тыс. 345 участников. Оценка проходила в более чем 250 населенных пунктах Украины и в более чем 40 городах Европы. В ходе основной сессии более 19 тыс. украинцев сдали тест за границей.

1 августа для украинских абитуриентов начался второй этап подтверждения участия в дополнительной сессии национального мультипредметного теста.

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