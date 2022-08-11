Вступ-2022: максимальних балів на мультитесті найбільше на математиці

Деталі

МОН навело статистику найвищих результатів складання НМТ під час основної сесії (200 балів):



з одного предмета отримали – 7462 учасники;



з двох предметів – 1855 учасників;



з трьох предметів – 510 учасників;



з математики 200 балів набрали – 5965 учасників;



з української мови – 2852 учасники;



з історії України – 3885 учасників.



Доповнення

Основна сесія НМТ тривала з 22 липня до 4 серпня, результати отримали 187 тис. 345 учасників. Оцінювання відбувалося в понад 250 населених пунктах України і в більш ніж 40 містах Європи. Під час основної сесії понад 19 тис. українців склали тест за кордоном.