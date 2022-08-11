Вступ-2022: максимальних балів на мультитесті найбільше на математиці

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Київ • УНН

 • 155350 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Майже 6 тис. учасників основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) набрали 200 балів з математики, повідомили у Міністерстві освіти та науки, пише УНН.

Деталі

МОН навело статистику найвищих результатів складання НМТ під час основної сесії (200 балів):

  • з одного предмета отримали – 7462 учасники;
  • з двох предметів – 1855 учасників;
  • з трьох предметів – 510 учасників;
  • з математики 200 балів набрали – 5965 учасників;
  • з української мови – 2852 учасники;
  • з історії України – 3885 учасників.

Доповнення

Основна сесія НМТ тривала з 22 липня до 4 серпня, результати отримали 187 тис. 345 учасників. Оцінювання відбувалося в понад 250 населених пунктах України і в більш ніж 40 містах Європи. Під час основної сесії понад 19 тис. українців склали тест за кордоном.

Українські Національні Новини

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