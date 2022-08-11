Поступление-2022: максимальных баллов на мультитесте больше всего на математике
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Почти 6 тыс. участников основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) набрали 200 баллов по математике, сообщили в Министерстве образования и науки, пишет УНН.
Подробности
МОН привело статистику самых высоких результатов составления НМТ во время основной сессии (200 баллов):
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- по одному предмету получили – 7462 участника;
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- по двум предметам – 1855 участников;
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- по трем предметам – 510 участников;
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- по математике 200 баллов набрали – 5965 участников;
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- по украинскому языку – 2852 участника;
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- по истории Украины – 3885 участников.
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Дополнение
Основная сессия НМТ продолжалась с 22 июля по 4 августа, результаты получили 187 тыс. 345 участников. Оценка проходила в более чем 250 населенных пунктах Украины и в более чем 40 городах Европы. В ходе основной сессии более 19 тыс. украинцев сдали тест за границей.