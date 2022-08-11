Поступление-2022: максимальных баллов на мультитесте больше всего на математике

Подробности

МОН привело статистику самых высоких результатов составления НМТ во время основной сессии (200 баллов):



по одному предмету получили – 7462 участника;



по двум предметам – 1855 участников;



по трем предметам – 510 участников;



по математике 200 баллов набрали – 5965 участников;



по украинскому языку – 2852 участника;



по истории Украины – 3885 участников.



Дополнение

Основная сессия НМТ продолжалась с 22 июля по 4 августа, результаты получили 187 тыс. 345 участников. Оценка проходила в более чем 250 населенных пунктах Украины и в более чем 40 городах Европы. В ходе основной сессии более 19 тыс. украинцев сдали тест за границей.