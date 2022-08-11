Вступ-2022: Міносвіти назвало головною перешкодою для мультитесту повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Україні впродовж основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) найголовнішою перешкодою була повітряна тривога. Під час сирен в багатьох містах тест переривався. Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко під час брифінгу, передає УНН.
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«Найголовніша перешкода та найголовніші труднощі - це повітряні тривоги, які звучали під час проведення національного мультипредметного тесту, але під час цих повітряних тривог в багатьох містах національний мультипредметний тест переривався. Учасники тестування - як і діти, так і ментори - були в укриттях», - розповів Вітренко.
Деталі
Він повідомив, що у багатьох містах України центри тестування були вже облаштовані в укриттях, і тому там навіть за умови повітряної тривоги тестування не переривалося.
Доповнення
Основна сесія НМТ тривала з 22 липня до 4 серпня, результати отримали 187 тис. 345 учасників. Оцінювання відбувалося в понад 250 населених пунктах України і в більш ніж 40 містах Європи. Під час основної сесії понад 19 тис. українців склали тест за кордоном.
1 серпня для українських абітурієнтів розпочався другий етап підтвердження участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту.