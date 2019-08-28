Установлена предварительная причина пожара в одесском отеле "Токио Стар"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Во время заседания в Одесском апелляционном суде прокуратура рассказала, что, по предварительной информации, пожар в одесской гостинице "Токио Стар", в котором погибли девять человек, возникла из-за короткого замыкания. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"(Во время сегодняшнего судебного заседания - ред.) говорили о том, что в уголовном производстве есть материалы ГСЧС о том, что, по предварительной информации, пожар произошел от перегрузки электросети, что вызвало короткое замыкание. Ждем результатов экспертизы относительно всех обстоятельств пожара", - сказали в пресс-службе.
Также там сообщили, что в 2012 году была проверка ГСЧС, которые остановили работу отеля, однако быстро заменили юридического владельца, чтобы помешать остановке деятельности.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что совладелец гостиницы "Токио Стар" 20 августа покинул Украину.
Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар", в котором погибли девять человек, произошла в ночь с 16 на 17 августа. Сейчас установлены личности девяти погибших.
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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу отеля Вадиму Черному.