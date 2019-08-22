Пожежа в Одесі: власники "Токіо Стар" не мали дозвільних документів на реконструкцію готелю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Власники нежитлових приміщень за вул. Водопровідною, 1-А в Одесі (приміщення готелю "Токіо Стар") не мали ніяких дозвільних документів на реконструкцію готелю чи іншого об’єкту розміщення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДАБІ України.
З 2010 року до органів архітектурно-будівельного контролю в Одеській області не надходило жодних документів щодо реконструкції об’єкту за вказаною адресою під готельні приміщення.
Упродовж 2011-2014 років Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області були зареєстровані тільки кілька документів декларативного характеру.
З 2011 року і до 10 червня 2017 року в Україні діяв декларативний принцип отримання права на виконання будівельних робіт на об’єктах, що належали до I-III категорій складності. Це означає, що відповідальність за достовірність даних лежить на замовнику будівництва чи реконструкції.
У 2011 році нормативна база для здійснення перевірок об’єктів І-ІІІ категорії складності була відсутня. Орган державного архітектурно-будівельного контролю лише перевіряв повноту даних, зазначених у декларації, та вносив цю інформацію до реєстру.
У 2011 році нормативної бази навіть для перевірки повноти даних в декларації також не існувало.
Нагадаємо, вночі 17 серпня в Одесі сталася пожежа в готелі “Токіо Стар”, загинуло 8 осіб, ще 10 постраждали.