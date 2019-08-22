Пожар в Одессе: владельцы "Токио Стар" не имели разрешительных документов на реконструкцию гостиницы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Владельцы нежилых помещений по ул. Водопроводной, 1-А в Одессе (помещение гостиницы "Токио Стар") не имели никаких разрешительных документов на реконструкцию гостиницы или другого объекта размещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб ГАСК Украины.
С 2010 года в органы архитектурно-строительного контроля в Одесской области не поступало никаких документов по реконструкции объекта по указанному адресу под гостиничные помещения.
В течение 2011-2014 годов Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области были зарегистрированы только несколько документов декларативного характера.
С 2011 года и до 10 июня 2017 года в Украине действовал декларативный принцип получения права на выполнение строительных работ на объектах, принадлежащих к I-III категорий сложности. Это означает, что ответственность за достоверность данных лежит на заказчике строительства или реконструкции.
В 2011 году нормативная база для осуществления проверок объектов I-III категории сложности отсутствовала. Орган государственного архитектурно-строительного контроля только проверял полноту данных, указанных в декларации, и вносил эту информацию в реестр.
В 2011 году нормативной базы даже для проверки полноты данных в декларации также не существовало.
Напомним, ночью 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар", погибли 8 человек, еще 10 пострадали.