Встановлено попередню причину пожежі в одеському готелі "Токіо Стар"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Під час засідання в Одеському апеляційному суді прокуратура розповіла, що, за попередньою інформацією, пожежа в одеському готелі "Токіо Стар", у якій загинули дев’ятеро людей, виникла через коротке замикання. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.
"(Під час сьогоднішнього судового засідання – ред.) говорили про те, що у кримінальному провадженні є матеріали ДСНС про те, що, за попередньою інформацією, пожежа сталася від перевантаження електромережі, що викликало коротке замикання. Чекаємо на результати експертизи щодо всіх обставин пожежі", - сказали у пресслужбі.
Також там повідомили, що у 2012 році була перевірка ДСНС, які зупинили роботу готелю, однак швидко замінили юридичного власника, щоб завадити зупинці діяльності.
Окрім того, у пресслужбі додали, що співвласник готелю "Токіо Стар" 20 серпня залишив Україну.
Нагадаємо, пожежа у готелі "Токіо Стар", у якій загинули дев’ятеро осіб, сталася в ніч з 16 на 17 серпня. Наразі встановлені особи дев’яти загиблих.
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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику готелю Вадиму Чорному.