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Встановлено особу ще однієї жертви пожежі в Одесі

Встановлено особу ще однієї жертви пожежі в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Встановлена особа ще однієї людини з числа загиблих під час пожежі в одеському готелі, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

“Жінка — жителька Сумської області, 1977 року народження. Заходи по ідентифікації ще двох людей — дитини та чоловіка тривають”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

Варто також додати, що Київський районний суд міста Одеси задовольнив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю “Токіо Стар” Вадима Чорного, пожежа в якому забрала дев’ять життів.

Нагадаємо, пожежа, у якій загинули дев’ятеро осіб, сталася в ніч з 16 на 17 серпня. Наразі встановлені особи семи загиблих.

Українські Національні Новини

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