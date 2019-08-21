Встановлено особу ще однієї жертви пожежі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Встановлена особа ще однієї людини з числа загиблих під час пожежі в одеському готелі, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.
“Жінка — жителька Сумської області, 1977 року народження. Заходи по ідентифікації ще двох людей — дитини та чоловіка тривають”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Варто також додати, що Київський районний суд міста Одеси задовольнив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю “Токіо Стар” Вадима Чорного, пожежа в якому забрала дев’ять життів.
Нагадаємо, пожежа, у якій загинули дев’ятеро осіб, сталася в ніч з 16 на 17 серпня. Наразі встановлені особи семи загиблих.