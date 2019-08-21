Установлена личность еще одной жертвы пожара в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Установлена личность еще одного человека из числа погибших при пожаре в одесской гостинице, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
“Женщина — жительница Сумской области, 1977 года рождения. Мероприятия по идентификации еще двух человек — ребенка и мужа продолжаются”, — указано в сообщении правоохранителей.
Стоит также добавить, что Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения владельцу одесского отеля “Токио Стар” Вадиму Черному, пожар в котором унес девять жизней.
Напомним, пожар, в котором погибли девять человек, произошел в ночь с 16 на 17 августа. Сейчас установлены личности семи погибших.