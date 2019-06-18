Установка металлических столбиков перед пешеходными переходами станет обязательной - Минрегион
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Министерство регионального развития (Минрегион) утвердило нововведении изменения в государственных строительных норм (ГСН). В них, в частности, содержится требование о установке у пешеходных переходов, на их тротуарной части, металлических столбиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал, приводит слова заместителя главы Минрегиона Льва Парцхаладзе.
Новые ГСН будут реализованы для повышения безопасности пешеходов и коснутся как вопроса строительства новых дорог, так и реконструкции и капремонта существующих.
"Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов у пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения - металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти людям жизнь", - подчеркнул замминистра.
Парцхаладзе добавил, что в будущем эту норму примут как обязательную.
Правительство Украины напомнило, что сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждениями столбиками.
Справка: Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.
Напомним, в Минрегионе хотят оградить пути для безопасности.